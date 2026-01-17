台湾が米国に2500億ドル（約40兆円）規模を直接投資をする条件で、対米相互関税率を20％から15％に引き下げる貿易合意を締結した。15％の相互関税は韓国・日本に適用されるのと同じ水準だ。ロイターなどによると、米国政府は15日（現地時間）、台湾とこうした貿易協定に合意した。さらに台湾政府は米国の半導体サプライチェーンなどに対する追加投資促進のために台湾企業に2500億ドル規模の信用保証を提供することにした。その代わ