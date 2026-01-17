大学入学共通テストが17日から始まり、長野県内では14の会場で行われています。長野市の長野県立大学では午前8時半すぎ、大学入学共通テストに臨む受験生たちが集まっていました。教室で受験生は試験官から不正行為を防ぐための説明を受け、持ち込んだ電子機器の電源を一斉に切りました。テストは午前9時半に始まり、初日の17日は「地理歴史・公民」と「国語」「外国語」が。2日目の18日は「理科」と「数学」「情報」が行われます