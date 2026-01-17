デベロップは、2026年2月11日(水)より、宮崎県小林市にてコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 小林細野」を開業。平時はビジネスや観光の拠点として、有事の際は災害支援施設として機能する「フェーズフリー」な新しい宿泊施設が誕生です。 HOTEL R9 The Yard 小林細野  開業日：2026年2月11日(水)予定予約受付開始日：2026年2月4日(水) 15:00予定所在地：宮崎県小林市細野2825-4アクセス：【お車】宮崎自動車道「小