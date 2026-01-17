12・3非常戒厳宣言の過程であった尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領の国務委員審議権侵害および逮捕状執行妨害など容疑に対して裁判所が懲役5年の有罪宣告をした。12・3戒厳に対する司法的判断の本領といえる内乱容疑に対しては13日に死刑が求刑され、来月19日に宣告公判を待っている状態だ。今回の事件は内乱罪が成立するかに対する直接的な判断ではないが、戒厳とその後の捜査過程であった尹前大統領の行動を不法と判断し、最初