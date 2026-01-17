リーベルホテル大阪は、2026年3月1日(日)から5月14日(木)までの期間、3F「Dining BRICKSIDE」にて、ストロベリービュッフェ『Berry in the City〜ニューヨークの街角気分を愉しむストロベリースイーツ&ディナービュッフェ〜』を開催。「煌めくいちご」と「ニューヨークの洗練されたムード」が交差する、春の特別な美食体験が到来。 リーベルホテル大阪「Berry in the City〜ニューヨークの街角気分を愉しむストロベリース