元財務官僚で経済学者の高橋洋一氏が17日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に生出演。衆院選を予測した。高市早苗首相は23日に召集される通常国会の冒頭で衆院解散に踏み切る見通しで、衆院選は「1月27日公示、2月8日投開票」の日程が有力視されている。過去の選挙戦の際、独自の数式に基づいたデータを披露している高橋氏は「まだ始まっていないけど無理予測自民単独