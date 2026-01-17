犬をびっくりさせる飼い主のNG行為 1.突然大きな音を出すのはNG 犬の聴力は、人と比べると精度が高く、人には聞こえない高音や小さな音も聞くことができます。そのため、犬には人が感じている以上に大きな音に聞こえていると考えられています。また、低音は体の大きな動物を連想して警戒する場合もあります。急な低音や大音量の音には、注意が必要です。 2.不意を突くのはNG 人も不意を突かれると驚きますが、犬は人以上に驚