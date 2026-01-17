きょう 17 日 (土) からあす 18 日 (日)にかけて、低気圧や前線が通過する影響で北陸や東北、北海道日本海側では雪や雨が降る見込みです。その他の地域では、太平洋側中心に快晴となる所が多く、過ごしやすい天気となりそうです。最高気温は、きょうは東北北部から北海道を除いて平年より大幅に高く、あすも太平洋側中心に平年より高い地域が多い予想です。今週土日は勝負の共通テストがありますが、幸い、太平洋側中心に晴れて暖