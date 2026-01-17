旅の楽しみというのは、いろいろある。何を目的にするかは人それぞれだが、2025年12月18日に、「大社駅に行きたい」という率直な呟きとともにX上に投稿されたポストは、多くのユーザーの共感を呼んだ。【話題のポスト】28.8万表示、1.1万いいねの「行きたい駅」…現在の姿も天井の高い、とても広々とした空間。和風でもあり、西洋風でもある。趣深いこの場所が「大社駅」。大社、といえば、出雲大社？島根県出雲市にある、あまり