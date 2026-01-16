去年、自身のブランドを立ち上げた菊池瑠美さん。現在は週5でトレーニングを欠かしませんが、もともと運動らしい運動はしたことがなかったそう。しかし産後の体型への批判をバネに、大嫌いだった運動を始めると── 。 【写真】フィットネスウェアでひたむきに汗を流す「あまりに美しい」瑠美さんの現在（全21枚） 現地の奥さま方のレベルの高さに驚き ── 現在、夫でメジャーリーガーの菊池雄星さん