熊本市できのう(1月16日)夜、80代の女性が軽ワゴン車にはねられて死亡しました。 きのう午後6時ごろ、熊本市南区城南町の市道で、「女性が車にひかれた」と後続の車の運転手から119番通報がありました。 警察によりますと、熊本市に住む男性（41）が運転する軽ワゴン車が、南から北に向かって走っていたところ、手押し車を押しながら西側から道路を横断しようとしていた女性をはねたということです。 女性は熊本県甲佐町府領の