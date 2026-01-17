大学入学共通テストが１７日午前、全国各地で始まった。大学入試センターによると、共通テストを使う国公私立の大学や短大などは計８１３校。志願者数は４９万６２３７人で、このうち現役生は５６５７人減の４２万３１１人となった一方、浪人生は６３３６人増の７万１３１０人で、割合も１４・４％となった。試験会場となった東京大学（東京都文京区）で、都立高３年生（１８）は「やれるだけのことは対策してきたので、全力を