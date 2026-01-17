食いしん坊な白馬の様子が、SNSで話題となっている。【映像】隣の馬を無視してフライングして食べる様子（実際の映像）トラックの荷台に積まれたご飯をフライングして食べているのは、日本在来馬のハクちゃん（12歳）。ハクちゃんが思わずフライングしてしまったのには理由があったようで、牧場スタッフ（@frontierumako）によると「ふれあい牧場フロンティア」がある富山県の冬は、寒さが厳しく草がほとんど育たないため、