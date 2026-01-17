『スマホで異世界の神になる方法〜失業したら冷酷領主に愛されました〜』（まるかわ/双葉社）第3回【全6回】【漫画】『スマホで異世界の神になる方法〜失業したら冷酷領主に愛されました〜』を第1回から読む“異世界の神様”になったら、なぜか溺愛されました――!? 無職になってしまったアラサー女子・白壁ホナミ。ある日、障子の穴から聞こえてきた祈りの声に、スマホでググって解決方法を読み上げると、民から感謝されてすっか