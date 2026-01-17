「秘書」と聞くと、社長や役員のそばで働き、高い報酬を得ているイメージを持つ人もいるかもしれません。実際に、秘書として働く友人が年に何度も海外旅行に行っていると、「秘書ってそんなに稼ぎがいい仕事なのだろうか」と気になることもあるでしょう。 本記事では、秘書の仕事や働き方の特徴を整理したうえで、日本の平均年収と比較しながら、秘書の年収水準について公的統計を用いて解説します。 「秘書」