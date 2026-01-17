女優・戸田恵子が１７日、ブログを更新し、大量の切手を貼って速達郵便を出したことを明かした。戸田は「リハビリ英会話の帰り、封書を速達で出そうと、例のツナギの切手を持参していざ郵便局へ」とつづった。１４日に更新したブログで戸田は、２０２４年に郵便料金が改訂されたため、差額を埋めるために購入した２２円切手と１円切手が大量に余っていることを明かしている。「例のツナギの切手」とは、シートのまま切り離し