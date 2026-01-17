米データサイト「ファングラフス」１６日（日本時間１７日までに独自の成績予測システム「ＺｉｐｓＰｒｏｊｅｃｔｉｏｎｓ」によるドジャースナインの今季の成績予想を公開した。４年連続５度目のＭＶＰ受賞が期待される大谷翔平投手（３１）は打者で打率２割８分９厘、５２本塁打、１３８打点、２９盗塁、勝利貢献度を示すｆＷＡＲ６・６で２冠王を狙える数字だ。投手では１６試合に登板して５勝３敗、防御率３・５７、８０