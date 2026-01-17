甲子園で活躍した逸材が多数東都大学野球リーグ2部の日大が、2026年度の新入生27人を発表した。甲子園出場者が12人もおり、次世代の逸材が名を連ねた。山梨学院の萬場翔太内野手は春夏で3度の甲子園に出場。攻守に優れた二塁手として、2025年夏には同校の4強入りの原動力となった。青森山田の佐藤洸史郎外野手は2024年夏の甲子園で、右打者としては低反発バットで甲子園初本塁打をマーク。西日本短大付（福岡）の斉藤大将外野