東方神起、JYJの元メンバー、ユチョン（パク・ユチョン）が、以前の所属事務所に対する5億ウォン（約5400万円）の賠償から自由になった。1月17日、韓国メディア『スターニュース』の報道によると、マネジメント会社のラウド・ファン・トゥギャザー（旧ハブ・ファン・トゥギャザー）は8日、ユチョンと彼の前所属事務所のリシエロなどを相手に起こした損害賠償請求訴訟を取り下げた。【写真】パク・ユチョン、日本で“雰囲気ガラリ”