ひとまわり以上、年の離れた異性に惹かれる人は決して少なくありません。しかし、年の差が価値観の不一致を生み、恋心を邪魔してしまうケースもあるので注意したいところです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートをもとに「『ひとまわり以上年上の彼氏』にがっかりする瞬間９パターン」をご紹介します。【１】好きなテレビ番組が旅ものや教養系のものばかりだったとき「『こんな渋すぎる世界、絶対に理解でき