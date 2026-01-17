あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「食器洗い乾燥機」の略語は？「食器洗い乾燥機」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「食洗機」でした！食洗機とは、食器を自動で洗浄（機種によっては乾燥まで）してくれる機械のこと。食器洗いにかか