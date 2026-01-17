歌手・和田アキ子が１７日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに１０００回」（土曜・午前１１時）に生出演した。和田は、鼻づまりのかすれ声でリスナーにあいさつし「申し訳ございません」と謝罪し「あの…風邪（かぜ）だと思うんですけど熱も何もないんですけど声が全然出なくて」と明かした。さらに「昨日に比べればこれでも出るんです。すみません。こんな声で」と繰り返し