あなたは読めますか？突然ですが、「揶揄う」という漢字読めますか？日常的に使う言葉ですが、漢字で書かれると非常に難しく、読み方に自信がない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「からかう」でした！「恥ずかしがっている友人を面白がって揶揄う」「子供たちが冗談を言って、先生を楽しく揶揄う」のように、相手の困った様子を面白がったり、冗談を言ったりして遊ぶことを意味します。「揶揄（やゆ）」という熟