あなたは読めますか？突然ですが、「煽てる」という漢字読めますか？誰かを褒めて気持ち良くさせる、という行動を表す言葉ですが、普段はひらがなで書かれることが多いため、漢字表記を目にすると読み方に迷う方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「おだてる」でした！「煽てる（おだてる）」とは、相手を褒めたり、持ち上げたりして、得意にさせることを意味します。相手をその気にさせて何かをさせようとする、ある