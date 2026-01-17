「ホスト界の帝王」と呼ばれ、実業家やタレントの顔を持つローランドが今季もセレッソ大阪公認アンバサダーを務めることがC大阪公式HPで発表された。ローランドのメッセージは以下の通り。今シーズンもセレッソ大阪公認アンバサダーに就任させていただきました。1年半皆様と共にセレッソ大阪を応援できることがとても嬉しく、感謝申し上げます！今シーズンもどんなプレーが飛び出すのか、非常にわくわくしております。セレッソ大