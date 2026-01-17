モデルでアーティストのラブリこと白濱イズミ（36）が15日、自身のインスタグラムを更新。長女（5）とのほほ笑ましい2ショットを披露した。【写真】「めっちゃ素敵な写真」ラブリ＆5歳長女の“おちゃめ”な2ショット投稿では、「あー、娘が24時間可愛い」とつづり、肩に手を当て同じポーズを取る親子の姿をアップ。昨年11月に第2子の妊娠を発表したラブリは、トップスとボトムスの間からふっくらとしたお腹を披露している。