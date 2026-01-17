お笑い芸人のサンシャイン池崎が16日放送の日本テレビ系バラエティー『沸騰ワード10』（毎週金曜後7：56）に出演。父親の職業を明かした。【写真】以前住んでいた「空前絶後ハウス」と両親へプレゼントした家の比較画像この日は古民家を再生する「“伝説の家政婦”志麻さんの新居改装ドキュメント」を放送。池崎は助っ人として企画に参戦した。冒頭、池崎は「僕は大工なんですよ。実家が」と告白した。池崎自身、経験を問