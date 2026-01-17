関東地方は17日も各地で気温が上がり、1月とは思えない季節外れの暖かさになりそうです。【午後の天気】南部、北部ともに広く晴れるでしょう。空気の乾燥が続いています。火の取り扱いには、十分注意してください。日中の最高気温は、16度前後の見込みで、17日も桜が咲く頃の暖かさでしょう。【週間予報】18日も晴れますが、冷たい北風が吹いて、寒さが戻るでしょう。来週は、強い寒気の影響で、連日、冬の青空が広がり、後半は日