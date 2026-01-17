フリーアナウンサー徳光和夫（84）が17日、ニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜午前5時）に出演。1日に肺がんのため亡くなった元TBSアナウンサー久米宏さんとの思い出を語った。徳光は、自身がキャスターを務めていた日本テレビ系報道番組「ニュースプラス1」について「久米さんのおかげで視聴率が急上昇した」と感謝とともに振り返った。久米さんはプロ野球広島の熱烈なファンで、キャスターを務めていた「ニ