お笑い芸人・藤井隆さん、タレント・井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜午後12時55分〜）の18日放送回は、借金600万円のドン底生活から一発逆転を果たした新婚さんが登場。「苦い思い出が詰まった家」が残っているということで訪ねると、小さなコンテナが―。【写真】借金地獄から年商6億円に…一発逆転を果たした新婚さんコンテナで極貧生活中古車店を営む夫婦。およそ5年