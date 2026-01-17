大分県警別府署は16日、別府市の70代女性が通信事業者や警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、440万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年12月20日、被害者方固定電話に通信業者を名乗る男から「あなたが契約した携帯電話が悪用されている。電話機の1番を押すと山口県警察につながる」と電話がかかった。女性が1番を押すと山口県警察の警察官を名乗る男からLINEのビデオ通話に誘導された。