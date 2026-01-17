熊本市内で開かれた自民党会合であいさつする木原官房長官＝17日午前木原稔官房長官は17日、高市早苗首相が通常国会冒頭に衆院を解散する意向を固めたことに関し、首相が掲げる「責任ある積極財政」や安全保障関連3文書の前倒し改定に向け、国民の理解を得る必要があるとの認識を示した。「日本の根幹とも言える政策を転換し進めるためには、国民の信を問う必要がある」と述べた。地元・熊本市内で開かれた自民党会合で語った