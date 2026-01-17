タレントの梅宮アンナが１７日までに更新された作家で僧侶の家田荘子のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「家田荘子チャンネル」に出演した。梅宮は２０２４年に希少がんである乳がん「浸潤性小葉がん」に罹患し、ステージ３であることを公表した。がん家系であったこともあり、がんを告知された時、梅宮は「順番が回ってきたと思った。いつか私もがんになるだろうなと小学校の頃から思ってた。ショックではなく、新しい世界に行くんだ