【モデルプレス＝2026/01/17】M!LKの佐野勇斗が1月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。日本テレビ系「ぐるナイ」（よる7時54分〜）の企画「ゴチ27」新メンバー発表時の秘話を明かした。【写真】バズり常連の27歳アイドル「ゴチ」新メンバー“バレた”面白すぎる理由◆佐野勇斗「ゴチ」新メンバー発表時の秘話告白1月15日放送の日本テレビ系「ぐるナイ ゴチ新メンバー発表！2時間SP」にて、「ゴチ27」への参加が発表された佐野。こ