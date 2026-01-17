霧島市の農道で16日午後、横転したトラクターの下敷きになっている男性が見つかり、死亡が確認されました。 霧島警察署によりますと16日午後1時前、横川町下ノの農道で、男性が横転したトラクターの下敷きになっているのを近くの住民が見つけ、110番通報しました。警察や消防が駆けつけましたが、トラクターを運転していた田上忠男さん(94)が、およそ1時間半後に死亡しました。 通報した住民によりますと、田