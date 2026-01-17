攻略POINT 【新馬組】前走東京以外の馬に配当妙味あり 前走東京出走馬は［3・1・0・6］だが、連対馬４頭はいずれも①～④人気で旨味なし。 一方、前走中山、京都、阪神出走馬は合計［1・0・3・5］。３着以内４頭は⑥～⑨人気で穴ならばこちら。 なお、前走逃げて上がり最速という馬は②①③着とオール馬券圏内で高く評価できる。 【生産牧場】社台ファーム生産馬