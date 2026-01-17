日経新春杯の3連単的中術 【軸馬・相手馬の狙い方】 ①②人気馬が揃って連対を外したのは21、25年の２回だけで、共に施行場所は中京。 よって、京都開催なら軸は本命サイドと考えていい。 また、連対率の高い４歳馬の中で、特に前走ＧⅠで５着以内の馬が出走していれば、こちらを１・２着にマークして流す手も有効だ。 相手を選ぶ際に外しておきたいのは前記の項目で消し対象になった馬の他に７歳以上の