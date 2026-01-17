笹川友里がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「DIGITAL VORN Future Pix」（毎週土曜 20:00〜20:30）。この番組では、デジタルシーンのフロントランナーをゲストに迎え、私たちを待ち受ける未来の社会について話を伺っていきます。1月10日（土）の放送は、先週に引き続きウェブマガジンIoTNEWS代表の小泉耕二さんをお迎えして、2026年に予想されるデジタルとテクノロジーの進化について伺いました。 （左から）小泉耕