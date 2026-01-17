京都府舞鶴市の鴨田秋津市長がこのほど、歌舞伎俳優・中村鶴松の初代中村舞鶴（まいづる）襲名をＳＮＳで祝福した。鶴松は２月の歌舞伎座「猿若祭二月大歌舞伎」（２月１〜２６日）で舞鶴を襲名する。鴨田市長は「中村舞鶴（まいづる）さん誕生。舞鶴市長として、こんなに嬉しいニュースはありません。舞鶴市でも大きな話題となっています。鶴松さんの新たな挑戦、勝手ながら『舞鶴』の名を共有する同志として応援させていただ