画期的な企画「アイデアは既存の要素の新しい組み合わせである」と言われる。Netflixで配信されている「ラヴ上等」が絶大な人気を博しているのは、それが「ヤンキー」と「恋愛リアリティショー」という本来相容れない要素を組み合わせた画期的な企画だったからだ。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「全身刺青男」熱海さんド迫力の顔面…真っ白な肌に彫られた「虎の刺青」セクシー画像もタレントのMEGUMIがプロデュ