第1回【高田漣、“年の離れたレジェンドたち”に教わったギターと耳父・渡の縁が音楽の道を開いた】のつづき西岡恭蔵が1990年に発売したアルバムに、高校2年生にしてギタリストとして参加した高田漣（52）。その後も数々の音楽の仕事をこなしたが、プロになる気はなく、あくまで「バイト感覚」だったという。将来の夢は音楽よりジャーナリスト。それが一転、ミュージシャンの道に進んだ背景とは……。（全2回の第2回）＊＊＊