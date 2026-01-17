日本のゴルフ人気をけん引してきたレジェンドは、ひっそりと旅立っていった。通算94勝に賞金王12度獲得は、共に国内男子ツアー最多である。そんな「ジャンボ」こと尾崎将司さん（享年78）との在りし日の思い出を、倉本昌弘氏（70）が回想する。＊＊＊【貴重写真】ジャンボ尾崎さん、在りし日の姿死に顔は穏やかそのもの先月23日に亡くなったジャンボさんの訃報は翌日、長男の智春氏（54）によってもたらされた。「約1年前にS