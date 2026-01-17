俳優のいしだ壱成（51）が16日、自身のインスタグラムを更新。“小梅”大路恵美（50）との30年ぶりの再会ショットを披露した。「波岡一喜さんと大路恵美ちゃんが出演している、『姫が愛したダニ小僧』を観劇してきました！！」と報告した。「小梅と和也、およそ30年ぶりの再会！！」と大ヒット“月9”ドラマ「ひとつ屋根の下」の兄妹再会ショットをアップ。「久しぶりに会っても「かずにぃ」と呼んでくれて嬉しかったよ」と