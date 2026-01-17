幼稚園の先生の言葉に救われた話【漫画】本編を読む7歳差の男の子兄弟を育てながらワーママとして働いているヨカ(＠yoka9003)さん。これは下の子が幼稚園に通い出したばかりのころの話だ。「ヨーチエン、イカナイ」と毎朝グズる我が子との戦いにホトホト参っていたヨカさんに、幼稚園の副園長先生が“ある言葉”を投げかける。「お母さん！それは…」に続く言葉とは、一体…？イヤイヤ期まっただ中のお子さんを持つママ必見のお話