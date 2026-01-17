【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月17日19時からTBSにて『バタバタ買い物バケーション』第4弾が放送される。 ■「定番を味わいたい！」（渡辺翔太） 人気芸能人たちが少ない時間の中でハワイを訪れ、“欲しいモノ”を買い、“やりたいこと”を詰め込んだ束の間のバケーションを堪能する“超バタバタ”な弾丸旅行番組。大好評の第4弾となる今回も、”1泊26時間”というタイトすぎるスケジュールで訪