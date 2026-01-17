日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で黙とうするプロ野球阪神の新人選手ら＝17日午前、兵庫県尼崎市プロ野球の阪神は17日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎で合同自主トレーニングに参加している新人選手や球団幹部らが午前10時ごろに黙とうし、発生から31年を迎えた阪神大震災の犠牲者を悼んだ。粟井一夫球団社長は「続けることに意味がある。次世代につないでいくのがわれわれの使命」と語った。球場で汗を流した新人を含め