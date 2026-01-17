東映特撮ファンクラブ(TTFC)は、同サービス10周年企画のひとつ、電子コミック「爆上戦隊ブンブンジャー bonus lap 調達屋の帰還(リターン・オブ・ザ・若旦那)」の第1話を、1月18日0時よりTTFCにて会員読み放題配信にて開始する。以降、毎月第3日曜0時配信予定。本作では、2024年に放送したスーパー戦隊シリーズ第48作目『爆上戦隊ブンブンジャー』の完全新作エピソードを描く。ゲンバード・デ・リバリー二世(＝振騎玄蕃)が故郷の惑