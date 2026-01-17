Image: CONVERSE とにかく履きやすそう！革靴のローファーって、カッコいいけど場合によってはハードル高いですよね。雨の日は多少なりとも気を遣うし、靴紐がないのでサイジングがシビアだったり。長時間歩くと足がバキバキ…なんてことも。そんな「ローファー＝難易度高い」みたいな固定概念を、コンバースが軽やかにスルーしたプロダクトが登場します。キャンバス生地でも「カチッと」見