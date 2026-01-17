「Beats by Dre」インスタグラムでインタビュー米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が公式アンバサダーを務めるオーディオブランド「Beats by Dre」は15日、公式インスタグラムで大谷へのインタビューを公開。“庶民的回答”にファンから様々な声が上がった。インタビュー内で、試合前の好きな食事について問われた大谷。ほんの少し考えて導いた答えは、「Rice Ball（おにぎり）」だった。米スポーツビジネスメディア「ス