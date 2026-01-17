年末の風物詩として定着している『NHK紅白歌合戦』。毎年出場アーティストとともに注目されるのが、伝統的な番組を取り仕切る“司会者”だ。2025年の『紅白』では、女優の綾瀬はるか（40）と今田美桜（28）、お笑いタレントの有吉弘行（51）、NHKの鈴木奈穂子アナウンサー（43）が司会を担当。ラジオ放送開始から100年の節目を迎えた重要な年を締めくくる『紅白』を盛り上げた。今後も毎年豪華な芸能人が司会者に抜擢されそうだが